Qué es Payslink Token (PAYS)

PAYSLINK (PAYS) is a payment link platform using blockchain technology that aims to allow users to buy cryptocurrency, invest in cryptocurrency, use cryptocurrency for daily transactions with the interface simple and seamless. The company aims to accelerate the adoption of cryptocurrencies for general consumers. The PAYS token is the cryptocurrency that the network uses for transactions. PAYSLINK offers crypto cards in select countries that will work in tandem with the PAYSLINK wallet to transfer supported cryptocurrencies through the Visa payment gateway. To enable daily purchases, the network performs a token swap from the selected crypto asset to the relevant fiat currency.

