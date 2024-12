Qué es PAPO NINJA (PAPO)

PAPO THE FATHER OF GAMES ON TON Papo the father of games on ton - papo is the first slice to earn on ton. Our mission is to onboard 100 million new users to web3. How? With a mix of gamification and viral meme action. The potential Combining two huge markets Leveraging viral meme culture for broad reach We harness the viral potential of meme culture to achieve extensive reach. Inspired by successful projects like pepe, brett, and poke. Drawing inspiration from successful meme projects such as pepe, brett, and poke. The first ninja Game on telegram Our game features engaging mechanics that reward users, keep them continuously engaged through earning and upgrading, and use a unique algorithm to make content go viral.

