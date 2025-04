Qué es Pallapay (PALLA)

Pallapay Token (PALLA) - the native token of Chain - will power all of our products and offer rich token utility different use cases . Pallapay is the only payments solution in UAE which allows businesses to accept, process and disburse CRYPTO payments with its product suite one of the leading payment service providers in the Gulf and Middle East region and registered as a Payment Service Provider in UAE.

Recurso Pallapay(PALLA) Sitio web oficial