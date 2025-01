Qué es PaleBlueDot (EARTH)

The message is clear, there’s only one earth and it’s our only home. This is not only the overarching message of this project, It’s also reflected in the tokenomics. There’s only one Earth token. You can only own a fraction of the Pale Blue Dot. As holders of EarTH, as mankind we’re not going to stop there though. We’re going to gather as a global community of earthlings and do our part to address some of earth’s most pressing issues.

