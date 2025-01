Qué es Ottochain (OTTO)

Decentralisation has been the guiding principle of the blockchain revolution, empowering individuals and communities to take control of their digital assets and participate in a more inclusive financial system. At Ottochain, we take this vision to the next level by fostering interoperability, security, and community-driven governance.

