Qué es Orkan (ORK)

The Orkan ($ORK) is a meta-governance protocol that aims to bootstrap liquidity flow on the Fantom Opera Blockchain. Bond issuance will be used to acquire governance tokens from the projects that employ liquidity gauges and locking mechanisms as exchange incentives. By using a portion of the voting power accrued by the Orkan, the protocol will enable deep liquidity and usage of wrapped BTC assets within Fantom.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Orkan(ORK) Sitio web oficial