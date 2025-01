Qué es OPYx (OPY)

OPYx is DAO project born to make collective investments and have more economic power in this bearish phase, we buy and accumulate assets in Bear in order to sell assets in Bull and put gain in our pool by buy back or add liquidity. Our holder will choose asset by Goverance. We have already built our ecosystem to support our DAO

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!