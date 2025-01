Qué es OPULENCE (OPULENCE)

OpulenceX stands as multifaceted platforms offering an extensive array of cutting-edge products and services that redefine the landscape of decentralized finance (DeFi). From the NFT Marketplace and the OpulSwap AMM Powered by XRP Ledger, to the RWA Boutique, OpulenceX is pioneering innovative blockchain solutions across chains.

