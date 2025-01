Qué es NUTGAIN (NUTGV2)

Nutgain (NUTGV2) is a crypto project that focuses on NFT Marketplace to accommodate raffles. So, users can get up to 15% discounts for purchasing NFTs with $NUTGV2. Also, developers build a decentralized exchange (DEX). As a result, users can swap, provide liquidity, farm, make spins and win.

