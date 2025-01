Qué es Nunu Spirits (NNT)

Nunu Spirits is a Play2Earn game world where every NFT you collect has the chance to become a real tree, planted in the real world. The game focuses on casual style gameplay and leans towards cooperative games and non-combat competition and the more trees planted in our world the bigger the “Nuniverse” becomes. Simply said, Nunu Spirits is founded on three pillars - a fun game, a collectible NFT, and ecological action. Our players are able to help with reforestation initiatives around the world.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Nunu Spirits(NNT) Sitio web oficial