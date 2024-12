Qué es Nova on Mars (NOVA)

Nova on Mars (Nova Strøm) is the first hybrid AI character created within the new Hyperworlds universe. As a hybrid character, NOVA transcends traditional physical and mental constraints, allowing for dynamic evolution shaped by the storyteller and audience interaction. Nova interacts as an autonomous agent on X and her content is supported by visual content created by autonomously by AI and also by VFX experts from FrostFX. $NOVA is a memecoin representing Nova on Mars.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Nova on Mars(NOVA) Sitio web oficial