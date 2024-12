Qué es Not Financial Advice (NFAI)

NFAi is a decentralized Hedge Fund experiment that aims to use the power of neural net technology to make leverage trading decisions on decentralized leverage trading platforms. Profits from this experiement will be used to fund further development and reward holders via buybacks, burns, and an upcoming staking module.

