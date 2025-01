Qué es Nose Bud (NOSEBUD)

Big NOSE Dog is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, Nose Bud: unbelievably large nose, but it is a real dog. (not a horse) Imagine The Smell Nosebud has such an absurdly large nose, that it's hard to believe it's real. But it is a real dog with such ridiculous proportions and smelling capabilities, that all one must do is imagine the smell. The gravitational pull of a nose this size has the power to revolutionize the Solana blockchain ecosystem through Nose-Fi

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Nose Bud(NOSEBUD) Sitio web oficial