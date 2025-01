Qué es NoahSwap (NOAH)

Noah Protocol is an open protocol designed for building decentralized cryptocurrency exchanges, and is committed to creating high-quality products and services. NOAH is the governance token of Noah Protocol based on EOS EVM, and the total number of tokens is 21M. Users can jointly participate in the construction of the agreement and gain more benefits through the proof of rights and interests. The mission of the Noah protocol is to provide accessible financial opportunities to the encrypted public through secure and transparent support and to decentralize traditional finance through sustainable and community-driven and create a fair economy.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!