Qué es NimoAI (NIMO)

NimoAI is an AI-powered content generation engine that automates Social Media Management and maintains your brand's Social Media presence through automated posting, replying, retweeting, and content generation and sharing based on intelligent decision-making and targeted account following. NimoAI augments millions of human SMM Managers by automating daily, engaging content to generate brand awareness, user acquisition, cost and time saving and contextually relevant content. It can generate posts, images, memes, NFT’s, marketing insights and news, videos with an avatar and more.

