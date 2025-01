Qué es NexGami (NEXG)

NexGami is a Web3 gaming platform, aims to be the prime venue for hosting competitive gaming events across various titles. Its mission is to bring traditional gamers into the Web3 space, offering the tangible benefits of tokenomics. “Connecting Web3 and traditional gaming, shaping the digital game mentors of tomorrow.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!