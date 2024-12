Qué es Neutaro (NTMPI)

Neutaro (NTMPI) serves as the governance token for Timpi (www.timpi.io), a technology pioneer poised to shake up the industry through Decentralization, Web3, and AI. At the heart of Timpi's mission lies their proprietary web-scale index, powered by a DePIN (Decentralized Physical Infrastructure) node network. This innovative infrastructure, complemented by state-of-the-art AI technology, drives the development of a suite of services prioritizing user privacy and data integrity above all else. Timpi’s Search Engine, their flagship service, represents just the beginning of their groundbreaking offerings. By delivering impartial search results devoid of user tracking and manipulation, Timpi is poised to revolutionize the search experience, setting a new standard for transparency and trust.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!