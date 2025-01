Qué es MyBricks (BRICKS)

It’s our mission to make property investment accessible to everyone, delivering extraordinary returns for ordinary people. With MyBricks you’ll be able to invest your crypto into diversified property funds that will generate monthly rental yield. That yield will then be distributed back into your wallet via smart contracts. Each fund will also have unique perks for investors like low cost rental on premium accommodation, discounts on home improvement services and much more. Crypto allows you to get involved in one of the most stable, high yield generating asset classes – bricks and mortar – without all the fees, hassle and large investment amounts that come with investing fiat.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso MyBricks(BRICKS) Sitio web oficial