Qué es Montage Token (MTGX)

Montage exists to ensure our community can trade crypto with confidence & innovate positive change through the adoption of digital currency. Our mission is to create a safe, secure & worry-free digital ecosystem that levels the playing field for all traders. Our Vision is an active global community that is empowered to utilize crypto technology safely & securely in their daily lives. We are actively trading. Our integrated utility roadmap includes: MTGX token, Montage Foundation, Start-up Incubator, DeFi Wallet, DEX & Blockchain.

