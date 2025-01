Qué es MIRAI (MIRAI)

MIRAI is an AI-driven metaverse platform that offers interconnected world-building, dynamic AI interactions, HyperGen™ tech, and a marketplace for Synthetic Derivative RWAs. Using AI tech in our core offering, we're creating a metaverse and virtual economy for everyone. Whether you're a developer, a creator, or just curious, our platform provides the space to build, explore and invite others to your immersive creations.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!