Qué es MetaReset (RESET)

MetaReset and its future ecosystem applications will have $Reset as its Currency and reflective index. $RESET's importance is enormous like USD, EUR, AED, INR,and $$ you hold in your bank account. $Reset is a native token for MetaPeople to utilize or earn daily wages, trade resources, chill at restaurants/ lounges, date, provide services or any other formats the MetaPeople decide. $Reset will be the governance, utility and economic layer token of MetaReset. All Community rewards, tax distribution, NFT staking, MetaFamily rewards, will be rewarded only through $RESET.

Recurso MetaReset(RESET) Sitio web oficial