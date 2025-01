Qué es Meta Oasis (AIM)

MetaOasis is a web3 creator ecosystem metaverse based on generative AI. With creator tool Inception, we will build a bottom-up world of Inception where creators can engage in community creation based on psychometric methods such as MBTI and eventually form an NFT content network.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!