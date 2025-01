Qué es META MINE (MTMN)

Meta-mine is a blockchain game that combines 3D and mining systems. Unlike traditional RPG games, it consists of a structure in which profitability increases when you level up through hunting. Users can mine a limited number of MTMN tokens daily with incremental profitability.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!