Qué es Mangata X (MGX)

Mangata X is a DEX parachain in the Polkadot ecosystem with the goal to make tokens from all ecosystems tradable on a single DEX. It features gasless swaps, prevents front-running and MEV, and targets higher capital efficiency with a new proof-of-liquidity consensus. As a Layer 1 app-chain building on Substrate, its design goals are to optimize for capital efficiency and fairness.

Recurso Mangata X(MGX) Sitio web oficial