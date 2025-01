Qué es Mami (MAMI)

Mikaela Lafuente, a social media sensation with a vibrant following of 130k on X and a massive 1.3 million on Instagram, has launched her very own cryptocurrency token: MAMI ($MAMI). As a celebrated influencer known for her engaging content and influential presence, Mikaela's entry into the crypto world aims to empower her community and fans. $MAMI offers exclusive access to Mikaela's events, unique content, and special promotions, blending the worlds of social media and digital finance. Join Mikaela on this exciting journey and become a part of the MAMI revolution today!

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Mami(MAMI) Sitio web oficial