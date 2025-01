Qué es Make Frens ($MF)

Make Frens is a Telegram-based Web3 SocialFi quest mini-app that allows users to easily earn points and crypto, providing access to millions of actively engaged reward farmers. Check out more information in the following sites: Website: https://makefrens.xyz/ Email: contact@makefrens.xyz Twitter: https://x.com/MakeFrensxyz Telegram Community: https://t.me/makefrensxyz Telegram Channel: https://t.me/makefrens_channel

