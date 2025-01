Qué es Magma (MAGMA)

Amplifier Token - Magma: Magma is tightly integrated into the pTRC ecosystem, also featuring a 7% tax structure: • 1% Burn: Decreases Magma supply, augmenting its value over time while intensifying pTRC yield payouts to holders. • 1% Liquidity Pools: Enhances liquidity provision, facilitating smoother trading experiences. • 3% Yield in pTRC: Distributed to Magma holders, further incentivizing participation and loyalty. • 2% Supports ongoing ecosystem growth and expansion.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!