Qué es MACHI (MACHI)

$MACHI controls its own market making operations and can maintain a unique liquidity structure that helps facilitate positive price development. Baseline's automated tokenomics system and a novel liquidity accounting strategy provides MACHI with a unique set of features, such as: A guaranteed floor price A dynamic liquidity profile An automated buyback & burn Native liquidation-free lending and borrowing Liquidation-free leverage

