Qué es LinkPool (LPL)

LinkPool is a leading Chainlink node service provider with the goal of providing tools and services that benefit the Chainlink ecosystem. Our aims include lowering the barrier to entry to staking on Chainlink nodes, easing the amount of technical experience required to run a Chainlink node and providing smart contract creators with the tools to easily search and identify Chainlink nodes that can suit their data requirements. You can earn a share of the fees earned by LinkPool once you stake LPL in their platform

