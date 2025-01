Qué es LineaBank (LAB)

LineaBank is a simple yet outstanding lending protocol, built on the Linea, ConsenSys' zkEVM, is a blockchain protocol based on Ethereum virtual machine technology that provides privacy protection and scalability. LineaBank’s non-custodial lending platform gives users full control over their funds and offers competitive interest rates through a decentralized market that eliminates intermediaries.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!