Qué es LENS (LENS)

Lens is a specialized browser that lets you view multiple websites simultaneously in a highly organized layout. It allows you to create and save custom workspaces in the cloud for instant access from any device, anywhere you are. With robust security measures and privacy features, Lens ensures your online activities remain safe, giving you a reliable and protected browsing experience true every time.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso LENS(LENS) Sitio web oficial