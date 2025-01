Qué es KStarNFT (KNFT)

KStarNFT, a globally influential K-pop media entity boasting a subscriber base of 9.3 million, leverages cutting-edge AI technology to curate a diverse array of content, encompassing entertainment and education. Furthermore, we harness our proprietary IP through NFTs to produce and market an array of products, such as merchandise, while actively engaging with our dedicated fanbase to foster a thriving ecosystem. Fans who hold our NFTs stand to benefit from copyright royalties tied to this unique IP. Looking ahead, KStarNFT is committed to even more aggressively employing AI technology to revolutionize various facets of the K-pop landscape, including songwriting, composition, and the creation of virtual idols. Through these endeavors, we aspire to bridge the gap between K-pop enthusiasts and artists, delivering an array of captivating content and further amplifying the Hallyu wave's reach and influence.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!