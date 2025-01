Qué es Kriya (KDX)

Kriya is a one-stop suite of DeFi products on Sui that offers an AMM, automated vaults vaults and an LST. Kriya is long term goal is to build DeFi products for the masses and it is clear that it starts with a robust spot liquidity layer. KriyaCLMM and Deepbook integrations focus on that while the rest of the Kriya suite is built on top such as automated vaults, perpetuals, leverage lending and more primitives to follow soon

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!