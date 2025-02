Qué es JERITEX (JRIT)

JERITEX is a new exchange that will combine CEX and DEX. With purpose brings to traders good exchange, great service, cheap trading fee, fast and safty. We are concentrating to develop apps, new blockchain platform and smartcontract 2.0. Rightnow we already puplished our application in NFT payment gateway via E-commerce. JERITEX built tokens base on BSC platform and we have lot of partners built same platform on Game NFT, DEX, E-learning, etc.

Recurso JERITEX(JRIT) Sitio web oficial