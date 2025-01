Qué es iShook (SHK)

iiShook is seeking to enhance its singular network to facilitate and host digital content and increase content creators visibility. Rather than have content creators lost under a multitude of distribution networks and social media channels, iShook will provide a singular social network gateway between authors and their audiences.

