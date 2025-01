Qué es Ink Fantom (INK)

What is the project about? Cryptolink has built a cross-chain messaging technology which allows a user to send any form of data from one chain to another chain. What makes your project unique? Technology makes us the fastest and have innovated new applications using this technology that is novel and disrupting the space. History of your project. The project started about 2 years ago and we have been working since to get the V2 out. Now that the V2 is released, we are working on the V3. What’s next for your project? We are focusing on sales and upgrading the token to V3. What can your token be used for? The $paper token is used to bridge from one chain to another. The $Ink token was a governance token. The $Ink token staked will received rewards.

