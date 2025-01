Qué es iFARM (IFARM)

iFARM is the interest-bearing version of Harvest’s FARM rewards token; similar to xSUSHI or bBADGER, it is a receipt for depositing FARM into the Harvest Profitsharing pool, where it receives a steady flow of the protocol's farming profits and it is redeemable for the underlying FARM at an increasing rate.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso iFARM(IFARM) Sitio web oficial