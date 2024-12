Qué es Huralya (LYA)

Huralya, is a pioneering gaming studio based in Dubai, that merges blockchain technology with interactive gaming experiences. The studio's primary focus is on developing games that not only entertain but also provide monetization opportunities. Its flagship game, 'Huralya: Genesis', integrates an engaging narrative with environmental themes, offering immersive gameplay and a balanced economy. Its free-to-play and has many of the most favorable genres within it.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!