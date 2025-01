Qué es Goku (GOKU)

Goku intends to build an exceptional NFT platform. He wants his followers to buy, sell and trade NFTs. As his cryptocurrency establishes itself, he is taking advantage of the opportunity and releasing different NFTs that are available on a limited basis. These NFTs are sold in limited numbers through Opensea or Rarible. A part of the proceeds will be donated to charity organizations, so the money can be used for a good cause.

