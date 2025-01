Qué es goatseglebe (GLEBE)

Goatseglebe was requesting a community to make a meme that ultimately balances out $Goat as a character. Essentially they are counterparts with one another. $Glebe and $Goat were meant to be paired as one being a spearheaded leader type ( $GOAT ) and the other being a discovery of lore, religion, and societal changing ideology ( $GLEBE ) This continues to go deeper as the rabbit trail thickens. To keep it simple @truth_terminal wanted to create a cult religion backed by the character $Glebe who is in essence the $Goat

Recurso goatseglebe(GLEBE) Sitio web oficial