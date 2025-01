Qué es GFinancePay (GFP)

GFP simplifies the process by converting coins/tokens into money that users can spend, making digital assets more practical and useful in everyday life. The first ecosystem is ready to be used on https://gfpay.net (GFPay), convert your cryptocurrency and load it into the virtual or physical payment cards. Spend as you like with the fiat major payment network on earth. The function as a multi utility token will be completed as continuous ecosystem developments are built to accommodate its purpose.

