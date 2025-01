Qué es Geopoly (GEO$)

GEOPOLY is a geolocation economic simulator that allows users to rent and buy, upgrade and sell real-life businesses all around the world. Available already on Android (with iOS and Web coming soon), it creates a fun and innovative on & off experience in 2 main interconnected gameplays. Explore, look for opportunities, rent, buy, invest and sell in the largest capitalist game in the world where the main goal is to generate as much revenue as possible and expand your business exponentially.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Geopoly(GEO$) Sitio web oficial