Qué es GameonForge (GO4)

🚀 GameOn Forge (https://gameonforge.com/) revolutionizes gaming as a Blockchain launchpad & publisher. With 300+ streamers, Our vision for GOForge is, to make it a go-to platform for testing new games. Our unique model merges YCombinator's fundraising with Epic Game Launcher's engagement, empowering developers, and offering a liquid vesting solution for WEB3 investors via NFTs.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!