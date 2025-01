Qué es Fuxi Dragon (FUXI)

$FUXI token glorifies a legendary Chinese cultural hero and demigod, symbolizing the connection to nature and the divine. As a half-human, half-dragon figure, $FUXI embodies the balance between nature and humanity, inspiring reverence and admiration. His wisdom bridged the gap between heaven, earth, and humanity, making him a divine teacher. Fuxi’s legacy blends history, mythology, and philosophy, making him a cornerstone of Chinese cultural identity.

