Qué es Fungify Token (FUNG)

Fungify is two products: Pools is a cross-margin pooled lending protocol that is fully general to any digital asset including NFTs. Index is an NFT ETF that earns yield by lending itself out.

