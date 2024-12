Qué es Freya by Virtuals (FREYA)

Freya is an AI agent in game with official endorsement from the team. Tryout the game (in alpha-test) through “website” button! You can talk to Freya anywhere on Twitter by simply tagging her, and she will be provide her witty insights ;) 33.33% of supply burnt? Yes, dev bought up the supply and burnt them! An 3% supply has been sent to “Freya Foundation” multisig shared with Starfall Chronicles Team, for Freya’s ongoing development. “Sunflower, set sail!”

Recurso Freya by Virtuals(FREYA) Sitio web oficial