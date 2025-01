Qué es FoMoon (FOMOON)

$FOMOON is a community-driven token on the KRC-20 network designed to unite the power of blockchain with real-world utilities. The project focuses on building a strong, engaged community while exploring innovative ways to integrate crypto into everyday life. From collaborative decision-making to reinvesting in real-world ventures, $FOMOON aims to reshape the landscape of meme tokens by delivering lasting value.

