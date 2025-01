Qué es FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS)

Financial Transactions System is a proof of stake Block Chain Platform. It Combines Leading-Edge Technologies to Provide Unparalleled Security and Stability to Decentralized Applications, Systems and Societies.

