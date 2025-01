Qué es FEDJA CAT (FEDJA)

The project is about a cat with Permanently startled looking face, with wonky legs. Loved by over 1.1 million followers on Tiktok and 400k followers on Instagram. Once a sick stray in Natalia's backyard, he was saved by a neighbour’s cat who licked him back to life. FEDJA ($FEDJA) is a quirky cat with misaligned eyes, wonky legs, and a love for cuddles and play. He also models cat products with charm.

Recurso FEDJA CAT(FEDJA) Sitio web oficial