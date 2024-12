Qué es FAME AI (FMC)

FAME AI is the fusion of AI technology and the dynamic world of influencers. FAME AI's app breaks the mould of traditional social media, empowering you to “become yourself, without being yourself." It's a revolutionary platform that uses artificial intelligence to allow you to craft an online persona that's uniquely yours, yet provides the freedom to explore and express without the constraints of personal exposure.

